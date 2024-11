Shows: Linkin Park e festival de rap dominam programação do fim de semana

Dois shows do Linkin Park em São Paulo e o Rap in Cena, em Porto Alegre, são os destaques do fim de semana para quem gosta de shows e festivais. O período tem ainda o festival de música eletrônica DGTL e uma apresentação do Kool & The Gang, em São Paulo.

O que vai acontecer

O Linkin Park celebra no palco sua volta à ativa com nova vocalista e álbum recém-lançado. 'From Zero', mais recente trabalho do grupo, apresenta aos fãs a cantora Emily Armstrong, do Dead Sara.

O LP estava parado desde 2017, quando Chester Bennington, cantor do grupo, morreu. Em setembro de 2024, a banda anunciou Emily como nova vocalista e soltou 'The Emptiness Machine', primeiro single de 'From Zero'.

Rich The Kid, no sábado, e Ja Rule, no domingo, são as principais atrações do Rap in Cena, que toma o Parque Harmonia, em Porto Alegre. É a décima edição do festival, e o lineup tem ainda L7nnon, Veigh, Djonga e Mano Brown (que convida Rincon Sapiência), entre outros.

O rapper Ja Rule, que se apresenta no festival Rap in Cena, em Porto Alegre Imagem: Bryan Bedder/Getty Images

Megabalada

DGTL é um dos mais cultuados festivais de música eletrônica do país, para os fãs do gênero, e a edição de 2024 acontece no sábado, em São Paulo, no Komplexo Tempo. Jeff Mills, nome mais esperado, toca às 5h deste domingo.

O DJ americano Jeff Mills, que se apresenta no festival DGTL, no dia 16 de novembro, em São Paulo Imagem: Giorgio Perottino/Getty Images

Conhecido por sucessos da era disco como 'Celebration' e 'Get Down on it', o Kool & The Gang, ícone do gênero, faz show na sexta, em São Paulo, no Espaço Unimed. O baixista Robert 'Kool' Bell, 74, é um dos fundadores do grupo e único remanescente da formação original.

Veja a seguir estes e outros destaques.

Sexta

Kool & The Gang - Espaço Unimed (São Paulo)

Katatonia - Carioca Club (São Paulo)

Victoria de Angelis (DJ set) - Zig Studio (São Paulo)

Michael Vescera - Manifesto (São Paulo)

La Ciencia Simple - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Mundo Livre S/A - show de 30 anos do álbum 'Samba Esquema Noise' - Casa Natura Musical (São Paulo)

Karina Buhr - Boca Cultural (São Paulo)

Daniel - Royal Palm Hall (Campinas - SP)

Joyce Manor e Gouge Away - Experience Music (Rio de Janeiro)

Alok - grátis - Mangueirão (Belém)

Festival Carambola (FBC, Liniker, Bandalos Chinos, Ana Frango Elétrico, Cavalo de Pau e outros) - Adepol (Maceió)

Natiruts - Arena MRV (Belo Horizonte)

Manaus Music (Marcão Britto & Thiago Castanho - Charlie Brown Jr. 30 anos e outros) - Studio 5 (Manaus)

Tiago Nacarato - Teatro Fernanda Montenegro (Curitiba)

Sexta e sábado

Linkin Park - Allianz Parque (São Paulo) ESGOTADO

Sexta e domingo

Fresno - Araújo Vianna (Porto Alegre)

Sábado

DGTL (Jeff Mills, The Blessed Madonna e outros) - Komplexo Tempo (São Paulo)

Aurora - Espaço Unimed (São Paulo)

Horace Andy - Espaço Usine (São Paulo)

Movin'up Music Festival (menores atos, Giovanna Moraes e Luxuria) - Carioca Club (São Paulo)

Tiago Nacarato - Teatro Bibi Ferreira (São Paulo)

B Negão - Sesc Pompeia (São Paulo)

Guilherme Arantes - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo - Sesc Campinas (Campinas - SP)

Joyce Manor e Gouge Away - Basement (Curitiba)

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Arena Castelão (Fortaleza)

Alcione - turnê dos 50 anos de carreira - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Tuyo - Opinião (Porto Alegre)

Sábado e domingo

Rap in Cena (Rich The Kid, L7nnon, Veigh, Kayblack, Cynthia Luz e outros no sábado; Ja Rule, Mano Brown convida Rincon Sapiência, Djonga, Filipe Ret e outros no domingo) - Parque Harmonia (Porto Alegre)

Domingo