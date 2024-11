Larissa responde Gizelly e esclarece futuro com Sacha: 'Mal resolvido'

Larissa Tomásia comentou na manhã desta sexta-feira (15) as críticas de Gizelly a ela, uma vez que as duas eram amigam na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

No Instagram Stories, Larissa disse esperar "de coração" que Gizelly fique bem. A advogada, que foi eliminada nesta quinta-feira (14), disse que "foi idiota" por Larissa e a elegeu como sua maior "decepção": "Não adiantou eu ficar gostando das pessoas, e as pessoas que mais gostei na casa debochando de mim", afirmou. "Cada vez mais, eu só amo minha mãe".

Não vou julgar a Gizelly, porque se fosse o contrário, também ficaria chateada. Peço a vocês que não ataquem ela. Jogo é jogo, o que passou, passou. Aqui fora é outra realidade. Quando Gizelly quiser conversar comigo, eu vou, porque acho que isso é necessário. (…) Não vou ficar atacando, muito menos julgando ela. O reality deixa você muito vulnerável, mexe muito com seu psicológico, não é fácil Larissa Tomásia

Na noite anterior, Larissa puxou votos para a amiga, mas disse estar preocupada com o estado psicológico dela. "Eu nunca vi Gizelly, aqui agora, nesses 2 anos que conheço ela, daquela forma. lsso me assusta um pouco", disse na ocasião.

Ela também disse não concordar com algumas das atitudes de Gizelly, e até afirmou estar chateada, mas que não abandonaria a amiga. "Entendo que lá dentro ela tá tendo comportamentos não muito legais, mas sempre foi uma pessoa que me apoiou muito", disse. "Não sou de acordo com alguns comportamentos dela lá dentro, tô muito chateada com o que vem acontecendo e ela vem citando meu nome, mas nem por isso vou largar a mão dela na hora que ela mais precisar. Quando ela sair, vou conversar com ela".

Cauê Fantin, que esteve no paiol com Gizelly e na sede da Fazenda, também comentou sobre a peoa nas redes sociais de Larissa. "Não é porque eu não gosto do jogo da Gizelly que vamos virar as costas pra ela", disse. "A Gizelly não tá bem (…) mas vamos puxar mutirão".

Futuro com Sacha Bali

Larissa também respondeu brevemente às especulações de que estaria "esperando" por Sacha Bali. "Não tô esperando ninguém. Só não quero ficar com ninguém agora", explicou. "Fiquei com um assunto mal resolvido lá dentro".

A peoa ainda disse que "não espera nada" de Sacha, mas está "ouvido à consciência. "Odeio assuntos mal resolvidos".

