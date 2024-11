K-pop em alta no EMAs, Seunghan em carreira solo e novo álbuns; saiba mais

Mais uma sexta-feira, e com ela o nosso tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no WhatsApp, o Universo K-pop, para ficar sempre por dentro de tudo e assine nossa newsletter semanal sobre música, dramas e lançamentos.

No EMAs (MTV Europa Music Awards), os vencedores de k-pop foram Jimin (melhor k-pop), Lisa e Rosalía (melhor collab), Lisa (maiores fãs) e Le Serafim (melhor push performance).

All 'Best K-pop' winners at MTV #EMAs history:



2021: BTS

2022: LISA

2023: JungKook

2024: JIMIN pic.twitter.com/HBzcBm3gGi -- Kpop Charts (@kchartsmaster) November 10, 2024

Enhypen retornou com seu álbum repackage, "Romance Untold: Daydream". O disco quebrou recordes de vendas logo nas primeiras horas, com mais de 1 milhão de cópias vendidas. Assista o MV do ótimo single "No Doubt".

Quem também lançou disco novo foi o NCT Dream: "Dreamscape". O single principal tem mais de três minutos e meio (algo raro hoje em dia). Veja "When I'm With You".

Falamos sobre o amadurecimento tanto do Enhypen quanto do NCT Dream nos novos lançamentos. Leia a reportagem aqui.

A esperada turnê das Kiss Of Life, "Kiss Road", teve início na América do Norte. Elas farão 21 shows por lá e já estão entregando grandes momentos:

Stray Kids lançou seu segundo disco japonês, "Giant", e o MV é um grande evento. Confira:

A YG e a Sanrio fizeram uma parceria para comemorar os 15 anos do grupo 2NE1 e os 50 da Hello Kitty. A collab é um sonho, com o merchandising da nova turnê do grupo fofíssimo.

Kard vai trazer a turnê "Where to Now?" para a América Latina. Em São Paulo, o show será em 17 de janeiro. Eles ainda vão passar Chile, Colômbia, Porto Rico e México.

Soobin (TXT) postou foto com Heesung (Enhypen) no Weverse. "Heesung é mais bonito que eu. Ele é o melhor".

Actualización de Soobin en Weverse junto a Heeseung (Enhypen) ??



"Heeseung es más guapo que yo... Heeseung es el mejor"#SOOBIN #ENHYPEN

- pic.twitter.com/XlgpcxieFI -- ?? TXT Latino ? (@MyTXTLatam_) November 14, 2024

Hybe Cine Fest na América Latina acontece entre os dias 14 e 20 de novembro, pela rede Cinépolis. O evento apresenta shows completos do BTS, Seventeen, TXT, Enhypen, além da Weverse Con e Karaokê. Leia reportagem aqui.

Ateez é capa da Dazed Korea, com direito a capas individuais!

ATEEZ will have a 34 page feature in Dazed & Confused Korea December 2024 Issue with 1 Group Cover and 8 Individual Covers#ATEEZ #???? @ATEEZofficial pic.twitter.com/ehflCPUkjG -- 1024 (@1024updates) November 14, 2024

Sunwoo, rapper do grupo The Boyz, foi atacado por uma stalker que estava esperando por ele no elevador do prédio. O rapper teve ajuda dos seus assessores e a "fã" foi reportada para a polícia.

Sunwoo of THE BOYZ has reportedly been assaulted by a stalker at his apartment.



His agency stated: "After finishing his schedule and returning to his residence, Sunwoo was exiting the elevator and opening the front door when a sasaeng fan, who had been hiding in the emergency? pic.twitter.com/ITnqUOu9v2 -- Pop Base (@PopBase) November 14, 2024

Jin lançou seu primeiro disco completo solo, "Happy". Veja o fofíssimo MV de "Running Wild".

Outro grande comeback da semana foi o de Ateez, que lançou a segunda parte do "Golden Hour". Confira o MV de "Ice on My Teeth".

Depois de toda a confusão com a saída do Seunghan do RIIZE, a SM anunciou que o artista seguirá carreira solo na empresa. Vamos ver o que vai rolar...