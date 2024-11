Jonathan Azevedo chora ao lembrar momento em que descobriu que foi adotado

Jonathan Azevedo, 38, se emocionou ao lembrar como descobriu, aos 16 anos, que tinha sido adotado.

O que aconteceu

O ator contou que estava brincando com amigos quando descobriu. "Eu e uns amigos estávamos brincando na porta de uma vizinha, ela saiu e falou: 'Vocês vão ficar falando alto na minha porta? Por que tu não vai pra tua porta?'. Eu falei: 'Que isso, minha senhora'. Aí ela: 'Tu sabe quem é tua mãe?'. Eu desmaiei na hora, só lembro que apaguei quando ela me perguntou isso", disse em entrevista ao Angélica: 50 & uns, disponível no Globoplay.

Acho que foi uma das primeiras porradas que eu tomei na vida, revi tudo que eu pensava. O que era amor, o que era viver, o que era abraço Jonathan Azevedo

Emocionado, o ator disse que foi para casa e conversou com os pais. "Eu subi, estavam os dois (o pai e a mãe) sentados. Meu pai conversou comigo, minha mãe falou comigo que a vida tinha que continuar e que qualquer coisa ele iam estar comigo"

Jonathan Azevedo se emociona no Angélica: 50 & uns Imagem: Reprodução/Globoplay

Jonathan ainda agradeceu pelo amor dos pais adotivos e deixou um recado sobre o amor. "Desde o dia que eles me escolheram. Eu falei: 'Caraca, velho...'. Eu tinha tanto amor e eu tenho tanto amor, que só de falar faz isso comigo. Se tem uma coisa que as pessoas duvidam nesse mundo é de amar."