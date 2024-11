'Todos buscam reconhecimento': João Vicente diz que usa web para biscoitar

João Vicente de Castro, 41, vai estrelar produção inédita para o Instagram do Porta dos Fundos, a série "Pensamentos Intrusivos", no primeiro semestre de 2025. Splash visitou o set de filmagem em um apartamento em Laranjeiras, na zona sul do Rio, e conversou com o ator sobre a produção, redes sociais e "biscoitagem".

Pensamentos incontroláveis

Criada por João Vicente e Barbara Duvivier, a série explora o fluxo de consciência de um homem lidando com pensamentos intrusivos em sua rotina. Tem direção de Joana Jabace, de "Segunda Chamada", e participações especiais de Caio Blat, Felipe Camargo e Bella Carneiro. O nome veio a partir de uma ideia de Gregório Duvivier.

As pessoas vão se identificar porque todo mundo tem pensamentos intrusivos ou destrutivos. A nossa cabeça tenta nos dar rasteiras. Por exemplo, uma coisa clássica que já aconteceu com todo mundo, quando está no ambiente com um monte de gente e você pensa: o que acontece se eu gritar? É um pensamento intrusivo... Todo mundo já sentiu esse gostinho de estar numa situação e pensar em outra completamente diferente. São completamente incontroláveis, acho graça neles . João Vicente

João Vicente no set de "Pensamentos Intrusivos" Imagem: Divulgação/Porta dos Fundos

João Vicente diz que quer traduzir nas esquetes situações já vividas por quem assiste. "Quando você senta com alguém mais culto que você, mas tem que fingir que está entendendo tudo o que [ele] está falando; a carência de um amigo esquecer o seu aniversário; tem vários assuntos que a gente vai trazer na primeira temporada".

O ator conta que o projeto pode virar uma série de maior duração ou virar um filme. No momento, porém, segue o formato vertical no Instagram. "A gente vive um momento em que se democratizou muito a internet, o Porta dos Fundos cresceu por conta disso. Tem a possibilidade de pegar um projeto e fazer acontecer sem muito pensar".

João Vicente no set de "Pensamentos Intrusivos", no Rio Imagem: Divulgação/Porta dos Fundos

Redes, engajamento e "biscoito"

Apesar de ter quebrado barreiras e aproximado pessoas, João Vicente também destaca o lado negativo das redes sociais. "A internet endureceu. As pessoas entenderam que brigar, que fazer polêmica, dá engajamento."

Nem acho que as pessoas estão com uma moral mais acentuada, mas só que as pessoas realmente estão lutando por engajamento e curtidas... A internet ficou tóxica, mas está melhorando um pouco em algum lugar. Pessoas morreram, é importante dizer, pessoas caem em depressão. Talvez as pessoas vendo o que está acontecendo, a internet venha se tornar um lugar um pouco menos odiento.

Apesar disso, João diz que recebe poucas críticas. No seu Instagram há mais espaço para o amor e zoações sadias, garante ele: "Não sei se é porque, em uma fase, andei bloqueando muita gente".