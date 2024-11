João Hadad é flagrado aos beijos pela 1ª vez um ano após morte da noiva

João Hadad foi flagrado aos beijos com a influenciadora digital Any Borges, na madrugada desta sexta-feira (15), durante o Folianópolis 2024.

O que aconteceu

Influenciador, que ficou conhecido após participação nos programas De Férias com o Ex e Power Couple, foi visto em clima de romance com Any. Os flagras aconteceram em cima do trio elétrico, durante show do cantor Bell Marques.

É a primeira vez que o famoso é visto com alguém em público após a morte da noiva Luana Andrade. A jovem morreu há cerca de um ano devido às complicações de uma cirurgia de lipoaspiração. Ela era bailarina do programa Passa ou Repassa (SBT) e chegou a participar, ao lado de João, do reality show Power Couple (Record), em 2022.

João Hadad e Any Borges foram flagrados juntos no Folianópolis Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews

João Hadad e Any Borges no Folianópolis 2024 Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews

Os jornalistas viajaram a convite da organização do Folianópolis.