Gizelly sobre reencontro com Larissa: 'Não tenho nada para falar'

Durante participação no programa Live do Eliminado, com Márcia Fu e Lucas Selfie, Gizelly respondeu sobre possível reencontro com Larissa.

O que aconteceu

Eliminada na oitava roça da A Fazenda 16, Gizelly descobriu as falas e posicionamentos de Larissa, segunda eliminada, sobre o seu jogo.

A dupla de apresentadores mostrou um vídeo da personal falando sobre a advogada.

Larissa disse. "Se fosso ao contrário, eu também ficaria chateada. Peço a vocês que não ataquem ela. Jogo é jogo, o que passou, passou. Aqui fora é outra realidade. Quando ela quiser conversar, eu vou."

Acho necessário a gente conversar. Como disse antes, não concordo com algumas coisas que ela fez lá dentro, mas não vou atacar e julgar aqui fora

Questionada sobre um possível reencontro, Gizelly disse. "Não tenho nada para falar com ela. Vida que segue."

