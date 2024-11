Gizelly se decepciona ao ver apoio de Larissa à Sacha: 'Fui idiota'

Oitava eliminada de A Fazenda 16 (Record), Gizelly Bicalho participou da Cabine de Descomprensão com Lucas Selfie e viu o apoio de Larissa Tomásia a Sacha.

O que aconteceu

Lucas Selfie mostrou a advogada que Larissa brincou que o "Justiça por Larissa" puxado por ela e outra peoas não era necessário. "Fui idiota, né? Amor só de mãe, Lucas! É para ela que eu quero voltar."

Gizelly desabafou. "Não adiantou eu ficar gostando das pessoas, e as pessoas que mais gostei na casa debochando de mim!"

A advogada também não reagiu bem ao ver que Larissa puxou mutirões para Sacha ficar nas roças que disputou. "Deus me livre..."

Selfie a questionou. "Qual a sensação?"

Gizelly reforçou. "Cada vez mais eu só amo minha mãe e só quero cuidar dela. E a Marcela [do BBB] foi realmente meu 1,5 milhão!".

A recém-eliminada ainda elegeu Larissa Tomásia como sua maior decepção. "De tudo. Só queria proteger ela do que eu via ela sofrendo. Tudo ele queria menosprezar, queria se juntar do lado das meninas pretas porque tava usando essa pauta..."

