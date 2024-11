Gaby Amarantos perdeu 25kg em seis meses: 'Não conseguia me movimentar'

Gaby Amarantos, 46, explicou no Encontro desta sexta (15) sua decisão de perder 25kg em seis meses.

O que aconteceu

Tomou a decisão de emagrecer após um show no início do ano. "Precisava dar uma repaginada na minha saúde. O que me levou tomar uma decisão foi um show que eu fiz no dia 31 de abril, onde não conseguia me movimentar mais no palco, acabei o show muito cansada. Falei: tenho que tomar uma decisão".

Quer ter seu esforço reconhecido. "Sei que tenho uma estrutura com personal, dermatologista, dois médicos de medicina estética me acompanhando, mas isso não invisibiliza o meu esforço. Agora tem os remédios da moda que já usei e acho maravilhoso quem pode usar. Mas dessa vez fiz uma dieta. Não adianta tomar o remédio, fazer a cirurgia que for. Se você não mudar, volta tudo".

Se orgulha da evolução na academia. "É uma mudança de vida, quero experimentar esse corpo mais leve. Virei o que mais criticava, marombeira de academia".