'Nunca está decidido': Léo Santana espera repetir sucesso de Zona de Perigo

Léo Santana, 36, ainda não decidiu qual será a música de trabalho do Carnaval 2025. O cantor, que fechou a primeira noite do Folianópolis 2024, espera repetir o sucesso de canções como "Zona de Perigo" e "Perna Bamba". Em conversa com a imprensa, o músico contou que os últimos hits aconteceram de forma natural.

Nunca está decidido. Na verdade, as coisas acontecem nos 45 do segundo tempo, perto dos acréscimos. E é o que vem acontecendo, com 'Zona de Perigo', com 'Perna Bamba', canções essas que a gente nunca teve foco de trabalhar e foram acontecendo de forma muito orgânica. É o que eu espero que aconteça novamente. Leo, em conversa com TOCA

Banda Eva abriu primeira noite do Folianópolis 2024 Imagem: Divulgação/Folianópolis

Banda Eva abriu a primeira noite de folia. Felipe Pezzoni, vocalista do grupo, recebeu a reportagem de Toca momentos antes de subir no trio elétrico. Ele destacou a importância do Carnaval de Salvador para a própria trajetória.

O primeiro Carnaval à frente da Banda Eva foi inesquecível. Foi muito importante para mim, muito significativo, porque foi o meu primeiro Carnaval em Salvador, na minha cidade. Foi muito simbólico poder estrelar no Carnaval de Salvador. Pezzoni

Músico cantou grandes sucessos da Banda Eva, como "Alô Paixão", "Beleza Rara" e "Eva", e levantou o público.

Primeiro noite do Folianópolis reuniu multidão Imagem: Divulgação/Folianópolis

Bell Marques assumiu o circuito logo na sequência. O cantor subiu no trio por volta das 23h20, após o voo com destino à capital de Santa Catarina atrasar alguns minutos. "Estarei embarcando daqui a pouco para lá. Que festa linda. Estarei em cima do trio elétrico, meu habitat natural. Alô, Floripa, estou chegando", postou o artista, no Instagram, momentos antes do embarque.

Folianópolis 2024

Xanddy em conversa com a reportagem de Toca Imagem: Reprodução/Splash

Micareta acontece de 14 a 16 de novembro com o tema "Astrologia - Fogo, Água, Ar e Terra: Os Quatro Elementos Vibrando na Energia do Axé". A festa conta com uma programação 100% axé nos trios elétricos.

Parangolé faz a última apresentação no evento com Tony Salles no comando, antes do cantor se dedicar à carreira solo, na sexta-feira (15). Ivete retornou ao evento para incendiar o público com o hit "Macetando".

Último dia do Folia, no sábado (16), contará com shows de Tomate, Xanddy Harmonia e É O Tchan. Xanddy, aliás, está nos preparativos finais do projeto "Samba de Roda é minha raiz".

Eu já tinha muito desejo de fazer esse projeto, falo disso há mais de 10 anos, e dessa vez eu não deixei passar essa oportunidade porque o meu coração já estava querendo isso há muito tempo. Xanddy

*Os jornalistas viajaram a convite da organização do Folianópolis.