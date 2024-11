Filho de cantor gospel J Neto morre aos 15 anos

Miguel Azevedo, filho do cantor gospel J Neto, morreu aos 15 anos. A informação foi divulgada em comunicado da gravadora Maximus Records, ontem, 14. "Que Deus venha confortar a família e os amigos neste momento de dor. Que a certeza da vida eterna e a promessa de reencontro com Cristo em breve, tragam paz e esperança", diz o comunicado.

De acordo com o perfil evangélico Assembleianos de Valor, no Instagram, o velório e sepultamento de Miguel ocorrem nesta sexta-feira, 15, no Rio de Janeiro, onde a família reside. Ainda de acordo com a página, J Neto estava em São Paulo a trabalho e voltou para o Rio na quinta, de carro.

No mês passado, o cantor gospel sofreu um infarto e foi hospitalizado, passando por cirurgia, conforme nota divulgada em 15 de outubro. Ele recebeu alta alguns dias depois e foi para casa se recuperar.

Conhecido como J Neto, José Clementino de Azevedo Neto, de 64 anos, é cantor e compositor de música gospel, nascido em Natal, Rio Grande do Norte. Sua carreira, com dezenas de álbuns lançados, teve início em meados dos anos 1980. Pensando Bem é sua música mais escutada.

A causa da morte do filho de J Neto não foi revelada.