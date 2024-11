Fernando ataca Yuri em treta: 'Fica defendendo o macho que não te come'

No início da noite de sexta-feira (15), Fernando se envolveu em uma treta na cozinha de A Fazenda 16 (Record), agora com Yuri e Gui.

O que aconteceu

Yuri criticou o peão que chegou na cozinha comentando algo após uma treta de Vanessa e Sacha. "Ô, Fernando! Falar é xingar? Xingar é chamar os outros de filho da p*ta e bosta. Trouxa! Vai tomar no c* também. Só chega aqui pra largar um veneno e sai, trouxa! Tem alguém xingando ela?"

Fernando continuou. "Mas vocês tão se agrupando pra ficar enchendo o saco dos outros. Cê tá achando o que pra ficar gritando aí? Palhaço, otário! Defende seu macho aí, ô! Defende o macho aí que não te come, seu bosta!"

O chef de cozinha atacou os dois. "Vocês são homem pra c*ralho pra ficar enchendo o saco dos outros."

Gui rebateu Fernando. "Eu falo pra você também, você é um grande hipócrita."

Yuri, gritando, também criticou o peão. "Eu não falo de sua orientação sexual, não fala da minha."

Fernando debochou de Yuri. "Eu não falei da sua orientação sexual. Falei pra você defender o macho que não te come. Você lambe o c* dele [Sacha]."

Yuri continuou gritando com o chef. "Abaixou a bola que o Zé saiu, né. Você tava pianinho. Cala a boca."

