Primeira vocalista mulher do Linkin Park surpreende fãs em show no Brasil

Linkin Park retorna depois de sete anos com dois shows no Brasil e com Emily Armstrong à frente da banda, fato comemorado por fãs mulheres a Splash na fila para assistir à apresentação no Allianz Parque, neste sábado (15), em São Paulo.

O que as fãs disseram

Vinda de uma caravana do Rio de Janeiro apenas para ver o show da banda, a jornalista Rafaela, 33, considera que Emily está "100% aprovada" para estar à frente da banda. "Acho até bom terem colocado uma mulher no lugar do Chester [Bennington], ele é insubstituível. Escutem essa mulher, ela é perfeita".

Emily provou que consegue soltar o berreiro.

Rafaela, fã de Linkin Park

Rafaela, 33, veio do Rio para ver o grupo e acha 'ótimo terem colocado uma mulher à frente da banda' Imagem: Camila Monteiro/UOL

Fãs do grupo há 23 anos, Jéssica, 33, e Mônica, 34, saíram de Curitiba só para ver o show e relembraram da "esperança" que foi quando anunciaram o retorno da banda. "Foi uma chama que reacendeu, a banda tava parada e foi uma esperança".

Elas elogiam a escolha da banda pela vocalista. "Foi maravilhoso quando anunciaram Emily. Ela não precisava provar nada e mesmo assim está mostrando que merece estar ali. Vimos muito machismo, ela pode e tem provado que consegue continuar o legado, respeitando o Chester e criando a própria história com o grupo", diz Mônica.

Jessica, 33 e Monica, 34, vieram de Curitiba e acreditam que Emily pode 'continuar o legado' da banda Imagem: Camila Monteiro/UOL

Beatriz, 31, e Sarah, 30, cresceram ouvindo a banda juntas e consideram que Emily conseguiu "dar a marca dela" para a banda. "Achei muito boa sacada colocar uma mulher, não anula o que o Chester fez e mostra uma nova etapa, uma nova fase. A Emily conseguiu dar a marca dela, ela tem uma voz incrível".

As irmãs Beatriz, 31, e Sarah, 30, acharam uma grande sacada Emily ser a nova vocalista do grupo Imagem: Camila Monteiro/UOL

Fãs "desde sempre" da banda, Patrícia, 36, e Ariane, 36, veem o rock como um meio "muito masculino" fazendo com que Emily possa quebrar preconceitos. "Lemos muita bobagem, mas ignoro, eles querem atenção, é cansativo e não vale a pena. O rock é muito masculino, então quando tem uma mulher na frente da banda, existe muito preconceito, ainda mais ela que grita. Essa volta deles quebra muito preconceito com uma voz feminina forte a frente".

Trazer uma mulher à frente da banda, é uma renovação, um recomeço, e ela é maravilhosa.

Patrícia, fã de Linkin Park