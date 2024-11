Alface, Lumena e João Hadad: famosos invadem vipão do Folianópolis

O Folianópolis reuniu famosos nesta quinta-feira (14) no camarote vip. A área recebeu nomes como Ricardo Alface, Lumena Aleluia, Vinicius Rodrigues, João Hadad e Bifão.

Micareta acontece de 14 a 16 de novembro com o tema "Astrologia - Fogo, Água, Ar e Terra: Os Quatro Elementos Vibrando na Energia do Axé". A festa conta com uma programação 100% axé nos trios elétricos.

Banda Eva abriu a primeira noite de folia. Felipe Pezzoni, vocalista do grupo, recebeu a reportagem de Splash momentos antes de subir no trio elétrico. Ele destacou a importância do Carnaval de Salvador para a própria trajetória.

Folianópolis 2024: Felipe Pezzoni da Banda Eva Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews

O primeiro Carnaval à frente da Banda Eva foi inesquecível. Foi muito importante para mim, muito significativo, porque foi o meu primeiro Carnaval em Salvador, na minha cidade. Foi muito simbólico poder estrelar no Carnaval de Salvador. Pezzoni

Bell Marques assumiu o circuito logo na sequência. O cantor subiu no trio por volta das 23h20, após o voo com destino à capital de Santa Catarina atrasar alguns minutos. Léo Santana fechou a primeira noite de evento.

Folianópolis 2024: Bell Marques Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews

Folianópolis 2024: Ricardo Alface, Lumena Aleluia, Vinicius Rodrigues e Bifão Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews

Folianópolis 2024: João Hadad e Any Borges Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews

Os jornalistas viajaram a convite da organização do Folianópolis.