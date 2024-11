Erro em nome de Ivan Lins durante Grammy Latino causa revolta: 'David?'

Cláudio Lins usou o Instagram nesta sexta-feira (15) para criticar um erro cometido pela organização do Grammy Latino 2024 ao escrever o nome do seu pai, o cantor e compositor Ivan Lins.

O que aconteceu

O nome de Ivan Lins aparece escrito como David Lins em uma exposição na entrada da premiação. "No ano em que o Grammy Latino mais se aproxima do Brasil, com recorde de indicações de artistas brazucas nas categorias internacionais, o grande Ivan Lins, com mais de 50 anos de carreira, tem seu nome bisonhamente trocado numa exposição na entrada da premiação! Quem é David Lins?", questionou Cláudio em uma publicação na rede social.

O artista lembrou que o nome de seu pai já foi trocado, porém, há cinquenta anos, quando ele ainda era desconhecido. "Quando meu pai apareceu para o grande público, no V Festival Internacional da Canção, em 1970, o apresentador do evento confundiu seu nome e o chamou de Ivan Luís e, logo depois, de Ivan Lima (alguns amigos o chamam de Lima até hoje!). Até então ele era um artista desconhecido".

Na publicação, Cláudio enfatizou que Ivan foi o primeiro brasileiro a ganhar na categoria Álbum do Ano, geralmente vencida por artistas hispanos. "Seria o mesmo que chamar Shakira de Xitara, ou Rúben Blades de Blades Runner... Com todo respeito ao Grammy, isso é uma vergonha".

Ivan Lins também concorreu ao Grammy Latino 2024 na categoria Álbum de Jazz Latino, com o disco "My Heart Speaks". Quem levou o prêmio para casa foi Iza, Hermeto Pascoal & Grupo pelo trabalho "Pra Você".