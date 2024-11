E o próximo apresentador do Oscar será ... Conan O'Brien

Por Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - O comediante, escritor e ex-apresentador de programas de TV Conan O'Brien será o apresentador da 97ª edição do Oscar, informou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta sexta-feira.

Será a primeira vez que o ganhador do Emmy apresentará a cerimônia, que será transmitida ao vivo do Dolby Theatre, em Los Angeles, pela ABC, em 2 de março de 2025, um domingo.

"Ele é a pessoa perfeita para ajudar a liderar nossa celebração global do cinema com seu humor brilhante, seu amor por filmes e sua experiência em TV ao vivo", disseram o CEO da Academia, Bill Kramer, e a presidente Janet Yang em um comunicado.

"Sua notável capacidade de se conectar com o público reunirá espectadores para fazer o que o Oscar faz de melhor: homenagear os filmes e cineastas espetaculares deste ano."

O comediante de 61 anos é mais conhecido pela apresentação dos talk shows noturnos "Late Night with Conan O'Brien", "The Tonight Show with Conan O'Brien" e "Conan".

Ele segue os passos do colega comediante Jimmy Kimmel, que foi o apresentador do Oscar de 2024.

"Conan tem todas as qualidades de um grande apresentador do Oscar -- ele é incrivelmente espirituoso, carismático e engraçado e provou ser um mestre da televisão de eventos ao vivo", disseram os produtores executivos do Oscar, Raj Kapoor e Katy Mullan.