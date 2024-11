Cultura ballroom é abordada no premiado 'Salão de Baile'; veja trailer

"Salão de Baile: This is Ballroom" ganha um novo trailer nesta sexta-feira (15), com exclusividade de Splash.

O filme foi ganhador do prêmio de Melhor Montagem e recebeu uma Menção Honrosa no Prêmio Félix no Festival do Rio 2024. Ele fez parte da lista oficial da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e encerrado a 13ª edição do Olhar de Cinema.

"Salão de Baile: This is Ballroom" também levou o Prêmio de Público no Queer Porto, em Portugal; Melhor Documentário no Oslo/Fusion Festival Internacional de Cinema, na Noruega; e Prêmio Diversidade no Afrika Film Festival, em Colônia, Alemanha. Agora, ele faz parte da programação do festival Primeiro Plano em Juiz de Fora e Festival Mix Brasil, em São Paulo.

O documentário acompanha a cena ballroom do Rio de Janeiro, uma comunidade protagonizada por pessoas pretas e LGBTQIAPN+, que segue a trilha da cultura criada na década de 70, em Nova York. Este é o primeiro filme sobre o famoso movimento a ser feito no Brasil e que chegará aos cinemas.

Dirigido e roteirizado pelas diretoras Juru e Vitã. A produção é assinada pela Couro de Rato, e a distribuição é Retrato Filmes.

Temos equipe de direção inteira feita por pessoas ballroom, direção de arte inteira de ballroom, equipe de produção 50% ballroom. Essa proximidade fez com que a gente construísse um retrato muito singular da cena, e acho que isso tem sido reconhecido pelo júri e pela crítica, tanto lá de fora quanto daqui.

Juru, corresponsável pela direção do filme

"Salão de Baile: This is Ballroom" estreia nos cinemas brasileiros em 5 de dezembro.