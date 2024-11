Conan O'Brien será o apresentador da cerimônia do Oscar 2025

O comediante Conan O'Brien, 61, aceitou o convite para apresentar a cerimônia da 97ª edição do Oscar, em 2025.

O que aconteceu

O anúncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na manhã desta sexta-feira (15). A cerimônia do Oscar 2025 está marcada para o dia 2 de março às 21h (de Brasília) no Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA).

O CEO da Academia, Bill Kramer e a presidente Janet Yang, elogiaram a escolha. "Estamos emocionados e honrados em ter o incomparável Conan O'Brien como anfitrião do Oscar este ano", disse o CEO.

"Ele é a pessoa perfeita para ajudar a liderar nossa celebração global do cinema com seu humor brilhante, seu amor por filmes e sua experiência em TV ao vivo. Sua notável capacidade de se conectar com o público reunirá os espectadores para fazer o que o Oscar faz de melhor — homenagear os filmes e cineastas espetaculares deste ano", acrescentou a presidente.

Nas redes sociais, O'Brien comemorou: "Isso é incrível! Eu vou apresentar o Oscar"

Oscar 2025

Data: 2 de março

Horário: 21h no horário de Brasília

Local: Dolby Theatre, Los Angeles (EUA)

Onde assistir: TNT (TV a cabo) e Max (streaming)