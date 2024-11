Como ele pode fazer isso? Osmar dá golpe cruel em Madá em 'Volta por Cima'

Osmar (Milhem Cortaz) vai mostrar que não tem escrúpulos em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Osmar não será denunciado por Madá (Jessica Ellen), mas não dirá nem um "obrigado" à sobrinha. O pilantra continuará do lado da contravenção, afinal, tem poder e dinheiro garantidos.

Para afrontar Madá, ele convida Tati (Bia Santana) para morar com ele. Ele gosta da sobrinha caçula, mas sabe bem que o convite cairá como uma bomba no colo da decoradora de festas.

Além disso, Osmar decide sabotar o trabalho de Madá. Com ajuda de Jô (Vitor Sampaio), o canalha consegue fazer uma grande cliente da sobrinha cancelar a festa que havia encomendado com ela. Madá fica devastada com o cancelamento e nem imagina que foi Osmar quem causou.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.