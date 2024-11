Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados aos beijos em show

Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos se beijando na noite de quinta-feira (14) em São Paulo.

O que aconteceu

O casal assistiu ao show de Marina Sena. Famosos como Juliano Floss e Lucas Guedez também estavam no camarote da casa de shows Audio.

Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos pela primeira vez juntos em janeiro deste ano, quando passaram férias em Fernando de Noronha. Em junho, eles foram fotografados se beijando em público no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Ambos estão no elenco da série "Amor da Minha Vida", que estreia no Disney+ no dia 22 de novembro. Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, o casal evitou se encontrar durante o tapete vermelho da pré-estreia, mas depois, num segundo momento, fez até fotos de beijos. Eles assistiram aos primeiros episódios lado a lado.