Beto empurra Beatriz para a toca do diabo em 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (15) de "Garota do Momento" (Globo), Beto sugere que Juliano contrate Beatriz como garota-propaganda da Perfumaria Carioca.

A intenção do rapaz é a melhor possível, mas isso causará um grande embate entre a mocinha e Juliano.

Juliano (Fabio Assunção) e Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Beto condena a atitude de Maristela com Beatriz. Bia se revolta contra a avó. Clarice repreende Maristela. Ulisses alerta Beto sobre o boicote promovido às lojas da Perfumaria Carioca.

Orlando comunica a Juliano sobre a queda nas vendas, e o empresário exige que Raimundo reverta o quadro. Eugênia sofre com a falta de notícias de Guto, e Celeste a consola. Edu comenta com Guto que deseja encontrar um amor.

Guto convida Eugênia para sair. Todos celebram o conserto do telhado do clube e o sucesso da rifa para quitar a dívida com Bia.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.