Balanço A Fazenda: Gizelly é tema da semana e acaba eliminada

Às vésperas de completarem dois meses confinados, os peões de A Fazenda (Record) mostraram que estão sendo levados ao limite com o jogo os embates na casa. Gizelly, 8ª eliminada, protagonizou momentos impactantes em sua última semana de programa. Confira:

'Eu tirei ele'

A saída de Zé Love na 7ª roça de A Fazenda (Record), gerou uma discussão generalizada na casa. Em suas comemorações, Luana disparou: "Eu tirei ele, ele me agrediu, foi agressor e agressivo."

Então ela cobrou as peoas da casa por não apoia-la contra o ex-jogador. "Ninguém me defendeu, nenhuma de vocês". A fala da empresária começou uma discussão com Gizelly, que rebateu dizendo que defendia Luana quando eram amigas.

As duas continuaram o bate-boca e a ex-BBB a acusou de se aliar a Sacha: "Você detonou esse homem e agora fica no saco dele? Que loucura é essa?".

Sacha entra na discussão e foi atacado pela advogada. "Você só grita com mulher, é machista."Você só gosta de menininha e sabe muito bem. É tudo superficial, colar nas meninas pretas, periféricas."

O ator respondeu a peoa ameaçando-a sobre a próxima roça. "Continua com tuas pautas, no dia que tu cair na Roça, eu quero ver. E vai chegar semana que vem!"

Babi critica público e edição do programa

Com a eliminação de Zé Love, seu principal aliado na casa, Babi Muniz sinalizou querer desistir do reality rural. "Se esse é o jogo, não quero jogar", desabafou. A modelo revelou que pediu para desistir e foi aconselhada pela produção: "Eles falaram: 'É melhor você pensar'".

Ela criticou o público por salvar repetidas vezes o G4, Sacha, Yuri, Gui e Luana da roça. Em uma conversa com outras peoas, a ex-Panicat assumiu que Sacha "já ganhou o programa". "A gente só tem que saber que ele já ganhou. Com o teatro dele? Parabéns, enganou todo mundo aqui e do Brasil".

Em uma conversa com Sidney, Babi especulou que a produção estaria apoiando o jogo do G4 e os protegendo: "Podemos ser os vilões. Então a edição tá junto com eles. Parabéns, tá tudo certo. A história não tá sendo contada como tem que ser contada". Com a fala, a equipe do programa advertiu a dupla sobre os comentários.

"Humilhada"

Ao escolher Vanessa para ajudá-la na Prova do Lampião, Luana se irritou com o desempenho da peoa. A ex-Casamento às Cegas levou 17 minutos para acertar um alvo, enquanto o vencedor, Albert, precisou de 2 minutos.

Ao ouvir as reclamações, Vanessa disse que estava sendo "humilhada", o que deu início a um bate-boca. "Eu sei que eu não sou boa de prova, eu sempre falei isso aqui. Agora ficar humilhando as pessoas só porque se acha a marombeira? Vai tomar no c*."

Luana a acusou de ter errado propositalmente para que ela não ganhasse o lampião. Juninho entrou na discussão para defender Nessa e levou uma invertida da empresária: "Você [Juninho] não dirija mais a palavra a mim. Você é grosso e estúpido!".

Automutilação e crise

Durante a dinâmica de apontamentos, Gizelly teve uma crise nervosa ao ser apontada por Sacha. O Fazendeiro a acusou de levantar pautas sérias para ter vantagem e a chamou de falsa feminista.

Enquanto a dupla rebatia as falas um do outro, a ex-BBB teve um ataque nervoso e começou a gritar e chorar: "Meu Deus! Eu não aguento mais isso! Eu não aguento mais esse homem!". As câmeras foram cortadas e ao serem retomadas, Gizelly estava sendo consolada por Flor, enquanto Sacha estava distante.

Depois de apontada por outros peões, a ex-BBB chorou muito e pediu que a tesoura, usada na dinâmica, para que ela se automutilasse. "Me dá logo. Me dá logo, eu estou passando mal. Me dá logo que eu quero me cortar". Gui, quem havia apontado Gizelly no momento, pediu para que ela se acalmasse.

Gizelly machuca ombro e é questionada

Ao fazer uma brincadeira com Babi e Gilsão, Gizelly se queixou de ter deslocado o ombro e estar com dores. Ao ser atendida pela equipe médica do programa, a peoa foi medicada mas não foi prescrita imobilização.

Apesar da orientação, Gizelly fez uma tipoia improvisada para apoiar o braço. No programa ao vivo, Galisteu deu uma bronca na peoa, que estava indo contra a recomendação médica. Com a fala da apresentadora, alguns peões passaram a questionar a veracidade da dor da ex-BBB.

Ao gesticular muito enquanto fazia seu apelo para continuar no jogo na 8ª roça, seus adversários começaram a zombar da imobilização da peoa. "O braço dela ficou bom na hora. Parecia um ventilador", disparou Albert para Flor e Vanessa. "É papelão por cima de papelão", criticou Yuri.

A desconfiança levou Flor a ter uma discussão com a advogada. A apresentadora a acusou de ter exagerado na dor para que o público sentisse dó e para fazer mais VTs. Gizelly deu uma invertida na peoao por "fofocar demais": "Deus tá vendo o inferno que você tá fazendo na Fazenda. Não adianta rezar".

'Chamou Flora de limitada'

Uma fala de Sacha sobre Flora repercutiu por dias na casa. Ao precisar tirar Sidney do trato da vaca por recomendação médica, o Fazendeiro escolheu Vanessa para a tarefa. Ao ser questionada o porquê, o peão explicou: "Cara, eu te chamei porque não tem mais nenhum homem para fazer, só tinha as mulheres. Babi, eu não tenho vontade nem de olhar na cara. E Flora também já fez a vaca e tal. Acho que você tem mais habilidade do que ela para fazer. Ela tem limitações físicas".

Sacha disse que escolheu a Vanessa pra Vaca porque não tinham outros homens pra fazer. E das mulheres, não queria olhar pra cara da Babi, enquanto a Flora tem limitações físicas. #AFazenda pic.twitter.com/iJFPj7qEfM -- Central Reality (@centralreality) November 10, 2024

Vanessa contou para Flora o que ouviu do ator, e a peoa disse estar muito magoada e se sentindo mal. Depois da formação de roça, Flora cobrou o Fazendeiro pelo comentário, que negou ter falado. No programa ao vivo, a edição exibiu o trecho desmentindo Sacha.

O ator, que seguiu negando o que havia dito, procurou Vanessa para tirar satisfação. A peoa também contou para os colegas que Sacha chamou a vaca de "desgraçada". "Você me perguntou e eu falei que não queria olhar na cara dela. Foi exatamente isso. Limitações todo mundo tem, inclusive você", rebateu o peão.



Fazendeira Luana

Luana se deu melhor em uma prova de memória contra Vanessa e Flora e se tornou a 9ª Fazendeira da 16ª edição, escapando da roça.



Eliminação de Gizelly

Com 20,02% dos votos, Gizelly foi a menos votada na roça e eliminada na semana. Ao conversar com Galisteu na eliminação, a peoa comemorou a própria saída, dizendo que "não aguentava mais" e agradeceu estar "livre". Sobre Sacha, a ex-BBB criticou: "Eu tava pedindo socorro! Aquele homem é a pior pessoa que eu ja conheci na vida! Eu tenho pavor dele!".

Gizelly: "O Sacha... eu tinha um namorado que era exatamente como ele. Dri... eu pirei, pirei mesmo! Ali eu tava pedindo socorro! Aquele homem é a pior pessoa que eu já conheci na vida. Eu tenho pavor dele!" #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/YY6KtUjm5N -- Central Reality (@centralreality) November 15, 2024

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após eliminação de Gizelly? Resultado parcial Total de 1383 votos 0,58% Albert Bressan 13,59% Babi Muniz 1,08% Fernando Presto 0,51% Flor Fernandez 0,51% Flora Cruz 0,51% Gui Vieira Gilsão 0,36% Juninho Bill 1,23% Luana Targino 23,79% Sacha Bali 26,75% Sidney Sampaio 7,95% Vanessa Carvalho 23,14% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1383 votos

