Após expulsão do RIIZE, Seunghan vai seguir carreira solo

De Splash, no Rio

A SM Entertainment anunciou nesta sexta-feira (15) que o Seunghan vai seguir carreira solo a partir do segundo semestre de 2025.

O que aconteceu

Empresa emitiu um comunicado para noticiar os novos rumos da carreira do artista, além de criar um perfil oficial para Seunghan nas redes sociais. Novo perfil do ex-integrante do RIIZE já soma quase 350 mil seguidores — até a publicação desta nota.

A SM Entertainment garantiu que o artista está recebendo total apoio e orientação para sua nova jornada, incluindo treinamento, produção e gerenciamento. "Seguindo em frente, as atualizações sobre SEUNGHAN serão compartilhadas por meio de suas contas sociais oficiais que foram lançadas hoje (15a, KST)".

Saída do RIIZE

Seunghan teve sua saída definitiva do RIIZE anunciada em outubro deste ano após alguns protestos de fãs. O cantor esteve afastado por dez meses após o vazamento de fotos em que ele aparece fumando cigarro e na cama com uma mulher.

Na época, o vazamento das fotos repercutiu entre a ala mais conservadora de fãs do grupo. Eles decidiram pelo afastamento de Seunghan da formação do RIIZE, composta por Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Sohee e Anton.

Confira nota completa da SM Entertainment

Olá, aqui é a SM Entertainment. Gostaríamos de compartilhar um anúncio sobre nosso artista, SEUNGHAN. SEUNGHAN está atualmente se preparando para estrear como artista solo no segundo semestre de 2025, e está recebendo total apoio e orientação em vários aspectos considerados essenciais para uma estreia solo, incluindo treinamento sistematizado, produção, gerenciamento e muito mais. Seguindo em frente, as atualizações sobre SEUNGHAN serão compartilhadas por meio de suas contas sociais oficiais que foram lançadas hoje (15a, KST). SEUNGHAN está determinado a mostrar um novo lado de si mesmo Enquanto ele embarca em sua jornada como artista solo e realiza seus talentos e sonhos. Pedimos gentilmente seu caloroso apoio e atenção ao iniciar este novo capítulo. Obrigado.