A Fazenda: Sidney teoriza saída de Sacha: 'E se o público saturou?'

Gizelly foi eliminada na noite de ontem (15) e os peões já estão se movimentando para a formação da 9ª roça de A Fazenda (Record). Sidney, Juninho e Babi criaram suas possibilidades de berlinda.

O que aconteceu

"Se a gente recua também a gente tá mostrando fraqueza. A gente mostra que se conformou", explica o peão.

O ator acredita que Sacha ainda não foi julgado pelo público pelos últimos acontecimentos e que ainda pode ser eliminado. "Na minha cabeça, a minha coerência máxima pelo que aconteceu na semana que ele estava imune. Teve a questão do trato da vaca, teve a questão da minha perna, várias situações que estão recentes pra não ficar espaçando. Eu votaria nele mesmo sabendo que ele pode voltar. Porque aí já não é comigo. Preciso ter coerência com o que estou fazendo aqui."

Vanessa concorda que o peão precisa ser avaliado pelo público depois da sua gestão como Fazendeiro: "E depois que ele admitiu que queria ferir sua integridade física, e falou que a Flora era limitada e eu também, isso aí não teve... ele ainda não foi pra votação por causa disso".

Sidney compara que a possível saída de Sacha pode ser semelhante com a eliminação de Zé Love, pois o público pode estar cansado dos rivais. "A gente não sabe se o público também deu uma saturada dele e do Zé e também quer ele fora. Porque só o Zé tava na Roça, ele tava imune, ele não foi. Só o Zé bateu lá, ele não bateu ainda, depois dessa chacoalhada no jogo, sabe? A gente não sabe o que tá acontecendo."

Eu vou seguir na minha coerência de que ele é uma pessoa que, aqui dentro, no convívio, pra mim, é uma forma negativa. Fez menos, reclama muito, não é feliz aqui no trato. Ele finge isso, porque quando a máscara cai, é 'sua vaca desgraçada', é 'que horror esse cheiro de merda', 'porco porco'. No convívio ali em cima não faz nada. (...) Uma pessoa que não tem ética nenhuma, que tá jogando sem o menor princípio, faz de tudo, atropela todo mundo, o cara com uma energia braba, não quer nem saber se o jogo vai acabar e a vida vai seguir. Não tá nem um pouco preocupado se está ferindo as pessoas, falando de auto estima, minando a auto confiança das pessoas. Ele é muito tóxico, muito complicado. Mesmo que ele vai e volte, eu vou colocar meu voto nele.

Sidney teoriza que o rival é o mais fácil de ser o mais votado pela casa, mas que se for necessário, por estratégia, também poderia votar em outros peões. "Juninho trouxe um raciocínio que são dos votos que estão flutuando. Que é Flora, Albert e Flor. Acho que pra gente ganhar esses votos, a menos que eles tenham algum tipo de receio que ele tá voltando, o nome do Sacha talvez fosse o mais fácil. Porque todo mundo já teve problema com ele."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após eliminação de Gizelly? Resultado parcial Total de 1485 votos 0,54% Albert Bressan 12,73% Babi Muniz 1,14% Fernando Presto 0,54% Flor Fernandez 0,47% Flora Cruz 0,47% Gui Vieira Gilsão 0,34% Juninho Bill 1,21% Luana Targino 23,64% Sacha Bali 29,83% Sidney Sampaio 7,47% Vanessa Carvalho 21,62% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1485 votos

