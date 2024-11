Sidney e Flor batem boca após gravação do Faro: 'Não traí ninguém'

Após a gravação do Hora do Faro que será exibido no domingo (17), Sidney e Flor se envolveram em uma rápida discussão no quarto da sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sidney apontou algo que Flor apontou sobre ele na dinâmica. "Não tô chateado. Só to dizendo que é o que você falou pra mim. Que te coloquei lá porque quis te punir. Isso foi eu que te falei. Você defende o Sacha."

Flor reagiu à fala dele. "Eu não defendo o Sacha."

Sidney a rebateu. "Eu tenho essa opinião. Se você me chama de falso, você pensa que eu sou falso."

Flor devolveu Sidney no mesmo tom. "Eu sempre tratei você com respeito. O que eu falei pra você, você viu e pronto. O Brasil tá vendo e eu tô super tranquila. Eu não traí ninguém."

Sidney seguiu rebatendo a peoa. "Nem eu!"

