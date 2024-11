Volta por Cima: que horas começa a novela hoje, 14/11, quinta-feira?

O horário de exibição do capítulo da novela "Volta Por Cima", da TV Globo, terá uma alteração nesta quinta-feira (14) por conta do jogo do Brasil contra a Venezuela, válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026.

O que aconteceu

O folhetim das sete vai começar às 20h10, segundo a emissora carioca. A partida da seleção brasileira começa às 18h (de Brasília) e terá narração de Luis Roberto e comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

O que muda nos horários. A novela das seis, "Garota do Momento", vai ao ar 17h20, enquanto "Mania de Você" tem horário previsto para 21h25.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

O Brasil inicia a rodada na quarta posição com 16 pontos. O próximo compromisso da seleção será contra o Uruguai na terça-feira (19), às 21h45, na Arena Fonte Nova.