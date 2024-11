Vanessa acusa Flora de se fazer de vítima: 'Quer reverter'

Flora e Vanessa discutiram por conta da formação da última roça na manhã desta quinta-feira (14) em A Fazenda 16 (Record). As duas se enfrentam, junto à Gizelly, na berlinda que será decidida hoje.

O que aconteceu

Após a discussão entre Gizelly e Flor, Vanessa entrou no clima e também discutiu com Flora

Flora disse que a peoa a xingou sem necessidade na noite da roça, e Vanessa afirmou que ela fez isso por ter sido indicada por ela à berlinda. "Aqui é a minha verdade contra a sua verdade. Você queria que eu ficasse de fofura com você sendo que me colocou na roça?", questionou Vanessa.

A peoa confessou que chamou Flora de "filha da put* e desgraçada". "Tava nervosa", explicou. "Não queira reverter a história e se fazer como vítima."

As duas já tinham trocado farpas em outros episódios. Na terça (12), Flora detonou Vanessa quando a peoa a interrompeu durante uma briga com Flor. "Ai Nessa, o que é o quê? Nem tô falando com você", disse Flora. "Tô aqui falando com a Gizelly. O que é?"

Flora chamava Flor de "falsa", quando Vanessa disse que a peoa é quem agia com falsidade. "O que é Nessinha. Você não sabe nem falar. Você mia", retrucou Flora.

