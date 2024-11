Pop, trap, axé e sertanejo: Universo Spanta divulga lineup para 2025

O festival Universo Spanta divulgou nesta quinta-feira (14) o lineup da edição que acontece em janeiro de 2025, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

Evento, que aposta na mistura de ritmos, selecionou artistas do pop ao trap, passando pela MPB, axé, maracatu, forró, samba e sertanejo. Programação começa com uma roda de samba na segunda em 6 de janeiro, antecedendo o primeiro fim de semana de lineup oficial.

O primeiro final de semana, entre 10 e 12 de janeiro, conta com atrações como Jão, Luísa Sonza, Gloria Groove, Jorge e Mateus, Pedro Sampaio, Zé Ramalho e Lucy Alves. Jovem Dionísio, Priscilla, Jorge Aragão e o encontro entre MC Carol, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda também estão na programação.

Os Garotin, Filipe Ret, Ludmilla e BK' estão confirmados no segundo final de semana. O último dia do festival, domingo (19), vai prestar uma homenagem aos 75 anos do trio elétrico e 40 anos de axé, com Ivete Sangalo, Bell Marques, Daniela Mercury e Armandinho, Dodô e Osmar, artistas que fizeram e fazem história no Carnaval do Brasil.

Para Max Viana, diretor artístico do Festival Universo Spanta, em 2025 o lineup vai entregar exatamente o que o público busca: diversão e alegria com boa música. "Nas sextas-feiras, o público jovem que curte Pop e Rap vai ter shows tanto de artistas já consagrados quanto nomes da nova geração que estão se destacando. E nos sábados o modo festa será a palavra de ordem. Mantemos a tradição de misturar os ritmos, mas mesmo com gêneros musicais diferentes, reunimos artistas que têm públicos que gostam de sair para dançar e se divertir a valer."

Ingressos já estão à venda no Zig Tickets. Valores começam a partir de R$ 120.

Confira o lineup divulgado

10 de janeiro (sexta-feira)

Palco Guanabara - Jão - Luísa Sonza

Palco Lapa - Alan Rosa - Jovem Dionísio - Priscilla

11 de janeiro (sábado)

Palco Guanabara - Gloria Groove - Jorge e Mateus - Pedro Sampaio

Palco Lapa - Àttøøxxá - Jorge Aragão - Roda de Funk com MC Carol, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda

12 de janeiro (domingo)

Palco Lapa - Almério e Martins - Lucy Alves - Zé Ramalho + filhos

17 de janeiro (sexta-feira)

Palco Guanabara - BK' - Filipe Ret

Palco Lapa - Budah - Duquesa - MC Maneirinho

18 de janeiro (sábado)

Palco Guanabara - Belo - Ludmilla

Palco Lapa - Os Garotin - Kevin O Chris - Tatau

19 de janeiro (domingo)

Palco Guanabara - Bell Marques - Ivete Sangalo - Daniela Mercury

Palco Lapa - Armandinho, Dodô e Osmar - Rafa & Pipo Marques