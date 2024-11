Sidney fala sobre vontade de bater o sino e sair do reality: 'Desanimado'

Sidney, Flora e Gizelly conversaram sobre a possibilidade de baterem o sino e desistirem da A Fazenda (Record).

O que aconteceu.

Os peões comentavam sobre os recentes acontecimentos no jogo.

Flora disse. "Não é desistir. Eu desanimei. Desistir e tocar o sino, não. Mas essa semana, eu desanimei."

Sidney respondeu. "Bater o sino é bem improvável, mas o desânimo bateu. Eu sou muito profissional. Eu vejo isso aqui como um trabalho. Já gravei novela com gente me invejando, desejando que eu caísse do cavalo. Já passei por coisas na minha vida muito piores do que o que estou sentindo aqui."

Mas você desanima, né? Porque isso aqui fala muito sobre você, sobre o que acredita, sonha e espera. E aí você vai se frustrando, se magoando.

Flora respondeu. "Se isso aqui for retrato da vida real, meu Deus."

