SBT muda estrutura, demite 200 funcionários e depois manda flores e cartas

Após uma demissão em massa nesta quinta-feira (14), o SBT enviou cartas e flores para os funcionários desligados. Dias atrás, o canal já havia anunciado mudanças em sua estrutura organizacional.

O que aconteceu

200 funcionários foram demitidos por conta da reestruturação do canal. Segundo o Notícias da TV, o corte representa 20% do que era a folha de pagamento da empresa. Os desligamentos vêm em meio à previsão de um rombo de até R$ 100 milhões em 2024.

O telejornal SBT News também foi afetado e deixou a grade da programação já na madrugada desta quinta-feira (14). O âncora Marcelo Casagrande encerrou o noticiário em tom de despedida. "A você de casa, valeu demais! Foi muito bom. A gente se vê numa próxima. Saúde e paz, Brasil!", disse ele.

Com a decisão, a direção mandou flores e uma carta a todos os desligados, agradecendo por todos os anos de trabalho ao canal. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, o SBT também usou essa mensagem aos demitidos para tentar explicar a situação. "A implementação de mudanças é necessária para sustentabilidade do negócio. Precisamos nos adaptar para enfrentarmos novas realidades do mercado. Essas mudanças não são fáceis, mas infelizmente são necessárias", pontuou a carta.

O canal já havia anunciado a nova organização de sua estrutura nesta segunda-feira (11), assumindo novidades na liderança pela primeira vez após a morte de Silvio Santos. As mudanças fazem parte do foco da empresa em tornar os processos mais ágeis e competitivos.

Daniela Beyruti, filha do apresentador, segue na presidência do SBT. Os executivos Fernando Justus Fischer e Marcello Sassatani se juntam a ela nos cargos de COO e CFO, respectivamente. Enquanto um cuidará da parte de operações, outro estará focado no setor financeiro.

A maior mudança está na divisão da empresa em três superintendências, voltadas a melhorar os resultados do canal. A de Criação & Produção de Conteúdo está voltada ao setor artístico e de programação, a de Negócios & Comercialização focará na parte comercial, de mercado e experiência do cliente, enquanto a de Distribuição, Tecnologia e Serviços reúne as áreas de infraestrutura e tecnologia.

Veja a íntegra da carta

A implementação de mudanças é necessária para a sustentabilidade do negócio. Precisamos nos adaptar, para enfrentarmos novas realidades do mercado. Essas mudanças não são fáceis, mas infelizmente são necessárias.

Queremos homenageá-lo e agradecer a sua dedicação ao SBT. Seremos gratos e reconheceremos que você faz para a história da televisão brasileira e desse legado. Agradecemos de coração por toda essa história construída com a sua colaboração.

Com gratidão e reconhecimento,

Diretoria do SBT