Sai caro: com ingressos esgotados, ainda dá para ver Linkin Park em SP

Com ingressos esgotados, ainda é possível assistir aos shows da banda americana Linkin Park, nesta sexta (15) e no sábado (16), no Allianz Parque, em São Paulo. O esquema inclui alguns luxos, como open bar e after exclusivo, mas sai caro.

Como é possível

Há no rooftop do Allianz Parque um espaço exclusivo, cujos ingressos são vendidos separadamente, chamado Backstage Mirante. O lugar conta com open bar e open food do início da abertura dos portões até, por ao menos duas horas após o final do show, com after exclusivo.

O esquema VIP inclui acesso exclusivo à pista, feito por elevadores; há ainda uma ligação direta entre o estacionamento do estádio e a entrada do espaço. O Mirante conta também com área aberta, com varanda exclusiva de frente para o gramado do estádio.

Tudo o que envolve luxo tem seu preço: para o show desta sexta (15), o ingresso sai por R$ 2.990; para o sábado, R$ 2.670. A entrada pode ser comprada pelo site https://backstagemirante.com/linkin-park-from-zero-world-tour/.

O estádio MorumBis também conta com um Backstage Mirante e vai oferece serviço semelhante no show da Shakira, no dia 13 de fevereiro.

Veja abaixo outros shows no Allianz Parque nos quais será possível comprar ingressos para o espaço.