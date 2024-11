Sabrina Sato agradece apoio após perder bebê: 'Vamos em frente com fé'

Sabrina Sato, 43, retomou a rotina de gravações e agradeceu pelo apoio e carinho recebido após perder o bebê que esperava da relação com Nicolas Prattes, 27.

O que aconteceu

Sato falou sobre seguir a vida com fé e disse ser grata por sua profissão. "Vamos em frente com muita fé, amor e vontade de viver! Obrigada, meus companheiros de trabalho, pelo carinho. Sou muito grata pela profissão que exerço", escreveu a famosa em postagem no Instagram.

Apresentadora destacou que retornou aos trabalhos para participar das gravações da próxima temporada de The Masked Singer, da qual ela é jurada. "Voltei a trabalhar essa semana e ontem foi dia de coletiva para apresentar esse novo time incrível e talentoso que tem me dado tanto amor."

Nos comentários, Sato também recebeu mensagens de carinho dos fãs. "Te amo muito", disse um admirador. "Você é luz, inspiração para nós. Estaremos sempre com você. Te amo", escreveu outra. "Que poder de mulher", destacou um terceiro.

Sabrina Sato anunciou em outubro que estava grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes. No entanto, a apresentadora perdeu o bebê na 11ª semana de gestação, no último dia 5.