'Volta por Cima': Rosana dá apavoro em mulher humilde e ganha nova inimiga

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Rosana (Viviane Araújo) enfrenta Neuza (Valdineia Soriano).

O que vai acontecer

Após discutir com Jão (Fabrício Boliveira), a esposa de Edson (Ailton Graça) vai até a lanchonete do ponto final provocar a mãe do protagonista. "Neuza! Será que a gente pode falar um minutinho? A educação que você deu ao seu filho foi muito falha, sabe? Ele apareceu na minha casa sem ser convidado", diz a madame.

Neuza rebate Rosana. "Olha, você vai desculpar, mas mulher nenhuma vai criticar a educação que dei ao meu Jorge. Muito menos a senhora. Porque, em matéria de educação, a senhora tá reprovada. Se mete na vida do meu filho, dentro e fora do trabalho dele", diz a atendente da lanchonete.

A colega de trabalho de Roxelle (Isadora Cruz) continua rebatendo a rival. "Pra começar ele é funcionário da minha empresa...", fala Rosana. "Sua, mas onde você não manda. Quem manda é o Edson", debocha a outra.

As duas continuam trocando alfinetas até que a conversa se encerra. "Pra você 'seu' Edson", exige a ricaça. "Não é meu patrão", responde a mãe de Jão.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.