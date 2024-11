Rivais se unem contra Gizelly em A Fazenda: 'Desesperada'

Flor e Flora criticaram Gizelly na tarde desta quinta-feira (14) após uma série de discussões em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na piscina, Flor e Flora —que outrora se desentenderam e chegaram a gritar uma para a outra— se uniram para criticar Gizelly.

A apresentadora, que brigou com Gizelly pela manhã, seguiu criticando e questionando o estado do braço da peoa. "Ela tá tentando desesperadamente no VT pro pessoal ficar com dó e poder... Eu dou o benefício da dúvida, mas é o que parece. Pra mim é, eu posso estar errada, não sou médica. Mas eu conheço", disse Flor.

Ela falou que, se ela sair, acabou o programa. Eu não vou deixar ela fazer VT comigo, não vou, não. Nunca fui amiga dela, somos de lados opostos, me identifico muito com ela da ansiedade, falar demais, exagerar... Eu me identifico nisso. Mas eu não minto, não fico fugindo do trabalho Flor

Flora também citou sua briga pela manhã. "Falaram tanto que eu estava escondida, apareci igual o Sol. Agora todo mundo me vê, agora tô igual o Sol nessa casa, todo mundo olhando pra mim. Pronto, é isso que vocês queriam? Confusão, inferno."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 8ª roça? Resultado parcial Total de 59295 votos 38,33% Flora 23,28% Gizelly 38,39% Vanessa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 59295 votos

