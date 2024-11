Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 15 a 23/11

Após o acidente, Viola é levada para um abrigo. Enquanto isso, Mavi e Iberê tentam encontrar a moça. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Sexta-feira, 15 de novembro

Viola é levada para um abrigo comunitário. Mavi e Iberê tentam encontrar Viola, mas o sistema de câmeras está falhando. Luma assume o comando do restaurante. Marcel sofre um acidente. Leidi tranca Ísis no closet. Luma tenta impressionar um crítico gastronômico, mas depende da ajuda de Dhu. Viola acorda no abrigo.

Sábado, 16 de novembro

Viola é acolhida pelos moradores do abrigo. Nahum conversa com Moema sobre a possibilidade de encontrar Rudá. Nahum tenta obter informações sobre Luma. Viola cozinha para a turma do abrigo, que elogia sua comida. Mércia encontra Volney. Nahum e Moema discutem sobre as intenções de Mavi, que está desesperado para encontrar Viola.

Segunda-feira, 18 de novembro

Viola tenta falar com Marcel. Rudá decide fugir da ilha. Edmilson e Wagner brigam por causa de Dhu. Evelyn e Leidi temem ser descobertas a qualquer momento. Viola descobre que sua conta bancária foi zerada. Iberê revela o paradeiro de Rudá a Mavi. Moema e Nahum avistam Rudá.

Terça-feira, 19 de novembro

Nahum e Moema percebem que Rudá é prisioneiro. Volney convida Mércia para jantar. Fátima recebe flores, e Robson se incomoda. Michele é informada de que Cristiano precisa de um advogado com urgência. Viola consegue um emprego. Rudá, Moema e Nahum são capturados a mando de Mavi.

Quarta-feira, 20 de novembro

Luma consegue chegar até Rudá, Moema e Nahum. Michele pede ajuda a Ísis para tirar Cristiano da cadeia. A polícia chega à procura de Rudá. Volney diz a Mércia que está interessado nela. Rudá se nega a entrar na lancha de Luma. Viola é informada de que os capangas de Mavi estão atrás dela.

Quinta-feira, 21 de novembro

Luma diz a Mavi que não sabe o paradeiro de Rudá. Nahum repreende Mavi. Iarlei aceita o emprego de recepcionista que Hugo lhe oferece no resort. Leidi avisa que a mãe de Evelyn está para chegar. Rudá e Viola se reencontram.

Sexta-feira, 22 de novembro

Marcel desperta no hospital e tenta ligar para Viola. Dhu gosta de ver Iarlei trabalhando. Sirlei tenta impressionar Berta. Nahum propõe a Moema que os dois morem juntos. Iberê descobre onde Viola está e avisa a Mavi. Viola leva Marcel para o abrigo comunitário.

Sábado, 23 de novembro

Viola e Marcel festejam com os moradores do abrigo. Mavi e Iberê monitoram a área com drones, tentando localizar Viola. Marlete chega à casa de Berta se fazendo passar por Dona Zuleide, mãe de Evelyn. Hugo desconfia da fidelidade de Diana. Mércia se relaciona secretamente com Volney. Mavi chega ao abrigo.