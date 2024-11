Relembre as confusões que aconteceram nos bastidores de 'Tieta'

'Tieta', novela que será reprisada na Globo, teve algumas desavenças nos bastidores.

O que aconteceu

O lançamento do filme Tieta do Agreste, que aconteceu em 1996, que trouxe a atriz Sônia Braga no papel da protagonista, teve, na novela, a personagem feita por Betty Faria. A escolha de uma atriz diferente acabou gerando uma briga entre as atrizes. Sônia Braga falou sobre o ocorrido ao Estadão na época. "Os direitos para cinema já haviam sido prometidos a mim. eu havia ligado para o Jorge e pedido para comprar os direitos antes de a novela ser pensada".

De acordo com Sônia, ela só soube que Betty Faria interpretaria Tieta na novela durante uma viagem à Itália. A novidade foi contada pela própria Betty. Elas estavam acompanhadas de Zélia Gattai e Jorge Amado. "Fiquei surpresa. Na mesma hora, o Jorge segurou minha mão e disse: 'minha filha, a Betty fará a Tieta na televisão'. Sempre admirei a Betty, tenho o maior respeito por ela. Sei que ela ficou machucada, mas acho que ela não foi informada sobre o processo".

Em outra ocasião, Betty falou sobre a situação para a revista Época. Ela ainda afirmou que não é amiga de Sônia: "Muito pelo contrário, ela não pediu licença para ser Tieta no cinema e isso foi péssimo. Eu fazia turnê na época, e, a cada cidade que chegava, as pessoas comentavam que ficaram indignadas". A novela será reexibida a partir 2 de dezembro, no Vale a Pena Ver de Novo.