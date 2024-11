Rafael Vanucci grava vídeo em prantos: 'Não sei o dia de amanhã'

Rafael Vannucci, 45, gravou um vídeo em que aparece chorando, em tom de despedida.

O que aconteceu

O cantor preocupou seus seguidores com a gravação. Vanucci deixou um recado para as mães de suas duas filhas, dizendo que não sabia se estaria vivo dia seguinte. "Estou aqui em casa, domingo à noite, e precisava fazer esse vídeo. Não sei se vou estar vivo amanhã e queria deixar isso registrado. Eu queria agradecer a duas pessoas muito importantes na minha vida, que são as duas mães das minhas filhas".

Ele, então, mandou o recado para a mãe de sua primeira filha. "Carla, a gente era tão novo, né, tinha 17 anos quando a gente teve a Vitória. Obrigado por ter me dado o presente maior da minha vida. Eu acho que me tornei o homem que sou, o profissional que sou, porque a gente teve a Vitória. Muito obrigado, Carla, por tudo".

Depois, Rafael também deixou uma mensagem para a mãe de sua segunda filha. "E, Sara, Deus foi muito generoso comigo de eu ter encontrado você e a gente ter feito a Pietra. Nunca pensaria em ter uma filha com 45 anos de novo. E só queria te agradecer por tudo. Você ter me dado uma filha tão linda e ela ser o combustível da minha vida".

Ele ainda falou das duas juntas. "Esse vídeo é para você, Carla, e para você, Sara. Muito obrigado. Eu acho que se eu pudesse ter almejado qualquer coisa na minha vida, profissional, financeira, eu trocaria tudo. Trocaria meu dinheiro, minha carreira, só pela Pietra e pela Vitória".

Rafael Vanucci finalizou dizendo que não sabia como seria 'o dia de amanhã'. "Queria deixar isso registrado porque não sei o dia de amanhã. O passado é passado, hoje é o presente. E é um presente de Deus estar vivo. Amanhã, não sei se vou estar vivo e poder falar isso para vocês. Mas muito obrigado, Carla e Sara".

Procure ajuda

Caso você tenha ideações suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.