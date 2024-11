Quem é Paul Mescal, protagonista de 'Gladiador 2'?

Paul Mescal é a estrela de "Gladiador 2", que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (14).

Quem é o ator?

O astro tem 28 anos e nasceu no dia 2 de fevereiro em Maynooth, cidade na Irlanda. Seu pai era professor e sua mãe, policial. Ele tem dois irmãos mais novos.

Mescal foi escolhido pelo diretor Ridley Scott para interpretar o protagonista do filme, anteriormente vivido por Russell Crowe. Ele brincou ao falar da experiência em entrevista à GQ: "A única coisa pela qual ficarei para sempre com raiva de Ridley é seu profundo desejo de filmar no pico do verão. Como um garoto irlandês pálido que não se dá bem no calor, de armadura, coberto de bronzeado falso e suor, rolando por aí... Essas lutas foram intensas".

Paul Mescal é o protagonista de 'Gladiador 2', de Ridley Scott Imagem: Paramount Pictures/Divulgação

O artista foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por seu trabalho em Aftersun, mas perdeu o prêmio para Brendan Fraser pelo papel em "A Baleia", em 2023. Mescal começou a ter destaque após atuar na série "Normal People". Atualmente, ele está trabalhando na adaptação de "Hamnet", na qual deve interpretar William Shakespeare.

Paul Mescal em 'Aftersun' Imagem: Divulgação

Mescal começou a atuar aos 16 anos. Ele se graduou em artes pela Trinity College, em Dublin.