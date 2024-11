Por onde anda o elenco principal de 'Tieta', novela que será reprisada?

Uma das novelas mais assistidas da história, "Tieta" foi anunciada como a substituta de "Alma Gêmea" no Vale a Pena Ver de Novo. Exibido originalmente em 1989, ou seja, há 35 anos, o folhetim conta com um elenco repleto de estrelas. Veja a seguir por onde andam os atores principais desse clássico da teledramaturgia.

Betty Faria

Intérprete de Tieta, a protagonista da história, Betty Faria alcançou o sucesso mundial com o papel. De acordo com a biografia da atriz, Jorge Amado teria escrito a personagem especificamente para ela. Hoje, a célebre artista tem 83 anos e continua atuando. Ela está atualmente no elenco de "Volta por Cima", novela exibida na faixa das sete da Globo, dando vida a Belisa.

Betty Faria como Tieta, e ao lado, como Belisa de 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

Joana Fomm

Outro grande destaque de "Tieta", Joana Fomm interpretou Perpétua, a irmã encrenqueira e amargurada de Tieta. A atriz estreou na TV na década de 1960 e emendou dezenas de projetos em diversas emissoras. Seu último papel fixo em novelas foi Dona Cléo em "Malhação: Pro Dia Nascer" (Globo), em 2016. Portanto, ela está há oito anos sem atuar em folhetins. Em 2024, a veterana, que tem 85 anos, fez uma rara aparição ao marcar presença na 18ª edição do Prêmio APTR (Associação dos Produtores de Teatro).

Joana Fomm como Perpétua; ao lado, a veterana em 2024 Imagem: Divulgação/Globo e Ana Cora Lima

Cássio Gabus Mendes

Cássio Gabus Mendes deu vida a Ricardo, o Cardo, em "Tieta". Na trama ele é um dos filhos da vilã Perpétua. Filho do novelista Cassiano Gabus Mendes, o ator tem uma carreira extensa na Globo, sendo que seu último trabalho foi em 2023, no remake de "Elas por Elas". Hoje, o ator tem 63 anos e, desde 1991, é casado com Lidia Brondi, que também compõe o elenco de "Tieta", mas largou a carreira de atriz.

Cássio Gabus Mendes e Betty Faria em 'Tieta'; ao lado o ator na pré-estreia de 'Elas por Elas', em 2023 Imagem: Divulgação/Globo

José Mayer

Osnar, o grande amor de Tieta, foi vivido por José Mayer. O personagem também se envolve com Carol, papel de Luiza Tomé. O ator, considerado por muitos anos um dos grandes galãs da Globo, decidiu largar a carreira após sua demissão polêmica da Globo. Em 2017, ele foi acusado de assédio por uma figurinista da emissora, desde então não fez mais trabalhos na TV e nem no teatro. Hoje, Mayer tem 75 anos e vive recluso em seu sítio em Guaratiba, no Rio de Janeiro.

José Mayer e Betty Faria em 'Tieta'; ao lado o ator recentemente em seu sítio Imagem: Divulgação/Globo e Reprodução/Instagram

Reginaldo Faria

Na novela que será reprisada, Reginaldo Faria viveu Ascânio, aliado da protagonista em trazer o progresso para Santana do Agreste. Atualmente, aos 87 anos, Reginaldo continua ativo nas novelas. Nos últimos dois anos fez participações em "Um Lugar ao Sol", "Fuzuê" e Elas por Elas". É pai do ator Marcelo Faria, que pode ser visto atualmente na reprise de "Alma Gêmea" nas tardes da Globo.

Reginaldo Faria em 'Tieta'; ao lado o ator em foto recente Imagem: Bazilio Calazans e Paulo Belote/Globo

Lídia Brondi

"Tieta" foi a penúltima novela Lídia Brondi, que largou a carreira de atriz em 1990 após "Meu Bem, Meu Mal". Atualmente, ela trabalha como psicóloga e aparece eventualmente na mídia ao lado do marido, o ator Cássio Gabus Mendes. Recentemente, segundo informações do Notícias da TV, Brondi recusou fazer uma participação especial no remake de "Vale Tudo", novela em que viveu Solange Duprat na versão original.

Lídia Brondi e Reginaldo Faria em 'Tieta'; ao lado, a ex-atriz em foto recente Imagem: Divulgação/Globo e Reprodução/Instagram

Claudia Ohana

Claudia Ohana foi a Tieta em sua fase jovem, com 18 anos de idade, e depois deu lugar a Betty Faria. Com a vida profissional ativa, a atriz hoje tem 61 anos de idade e está em cartaz com a peça "Toc toc - Obsessivamente divertido" em São Paulo. Seu trabalho mais recente na TV foi a novela "Vai na Fé" (Globo), de 2023.

Claudia Ohana interpretou Tieta jovem; ao lado, a atriz em foto recente Imagem: Reprodução/Globo e João Miguel Júnior/Globo

Paulo Betti

Em "Tieta", Paulo Betti interpretou Timóteo, que se casou a contragosto com Elisa (Tássia Camargo). Aos 72 anos, o veterano continua atuando tanto na TV quanto no teatro. Atualmente tem trabalhado em espetáculos de "Os mambembes", projeto que dispõe peças gratuitas em praças de todo o Brasil. "Amor Perfeito" (Globo), de 2023, foi sua última novela.

Paulo Betti em 'Tieta' e, ao lado, em foto recente Imagem: Reprodução/Globo e Instagram

Arlete Salles

Outra grande dama da TV, Arlete Salles viveu Carmosina em "Tieta". A personagem é uma amiga da juventude protagonista e tem certo destaque. Ainda este ano, a atriz de 86 anos protagonizou "Família é tudo", novela exibida na faixa das sete na Globo.