Peoas propõem topless pós-roça: 'Rede evangélica, de família brasileira'

Vanessa e Gizelly proporam fazer "topless" caso voltassem da roça dessa quinta-feira (14) na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em conversa na casa da árvore, Gizelly propôs para Vanessa entrar na baia "segurando os peitos", caso voltassem da roça.

"Uma [segurando os seios] da outra", brincou Gilsão. "Pode ser", respondeu Gizely.

O peão alertou: "Causa punição mesmo", disse. "A gente espera amanhã", respondeu Gizelly.

Babi logo vetou as aliadas.

Vocês não vão fazer isso, porque isso aqui é uma rede evangélica de família brasileira Babi Muniz

Vanessa concluiu que, caso volte da roça, vai dizer que "a limitada voltou" -- em provocação a Sacha, que a chamou de "limitada".

