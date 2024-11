Peoas trocam farpas enquanto arrumam malas: 'Você é previsível'

Flora e Vanessa, que disputam a oitava roça de A Fazenda 16 (Record), trocaram farpas leve no início da noite de quinta-feira (14), enquanto arrumavam as malas.

O que aconteceu

A troca de farpas entre as peoas começou quando Flora comentou que Vanessa iria comemorar sua possível eliminação. "Você vai falar: 'Bem feito, me puxou da Baia e foi embora".

Vanessa comentou que realmente faria isso e Flora a alfinetou. "Nessa, você é previsível, tudo que você faz, a gente já sabe."

Quando você fizer algo novo, vai surpreender . Flora

Vanessa rebateu a peoa. "Muito pelo contrário, não sou previsível, que eu fui bem ontem [durante a Prova do Fazendeiro].

Gizelly pediu que as peoas não brigassem. "Gente, por favor, só esse momento."

Flora cutucou Vanessa novamente. "Ela que tá no espírito de briga, eu não tô."



A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 8ª roça? Resultado parcial Total de 155448 votos 37,28% Flora 26,56% Gizelly 36,16% Vanessa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 155448 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso