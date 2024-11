Novela de 1989, 'Tieta' terá imagem de baixa qualidade em reprise na Globo?

Clássico da TV brasileira, "Tieta" (Globo/1989) foi anunciada nesta quarta-feira (13) como a substituta de "Alma Gêmea" no Vale a Pena Ver de Novo da Globo. Trata-se da novela mais antiga a ser veiculada na faixa.

Qualidade de 'Tieta'

A volta da trama, original de 1989, foi muito celebrada por telespectadores e críticos, mas também gerou preocupações. Afinal, como a emissora fará para exibir com qualidade um material produzido há 35 anos?

Segundo a Globo, 'Tieta' ganhou uma nova versão, com melhorias de imagem e som. A modificação faz parte do projeto Originalidade e a edição reformulada foi lançada em 16 de setembro.

Ainda não há informações sobre as dimensões das imagens que serão exibidas. Pode ser que, mesmo com melhorias de qualidade, as filmagens apareçam com distorções, ainda que leves.

Betty Faria, Joana Fomm, José Mayer e Luiza Tomé na novela 'Tieta', de 1989 Imagem: Divulgação/Globo

Com a tecnologia em seu favor, o canal agora pode se dar ao luxo de exibir novelas antigas. Antes, a regra era não colocar tramas de mais de trinta anos de sua exibição original no ar, sobretudo por suas diferenças técnicas.

O sucesso de Aguinaldo Silva também está no catálogo do Globoplay. A novela, escrita com base na obra de Jorge Amado (1912-2001), mostra a vingança da protagonista (Betty Faria), que volta à cidade natal, a fictícia Santana do Agreste, após ser expulsa e humilhada na juventude.