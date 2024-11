Neymar e Bruna Biancardi estão prontos para ter novo filho, diz jornalista

Neymar Jr., 32, e Bruna Biancardi, 30, podem estar esperando mais um filho.

O que aconteceu

De acordo com informações da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, amigos próximos do casal disseram que eles querem aumentar a família. Os dois vivem uma ótima fase. Eles são pais de Mavie, 1.

Alguns amigos acreditam que Bruna já esteja grávida. Além de Mavie, Neymar é pai de Davi Lucca, 13, de seu antigo relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de um breve affair com a modelo Amanda Kimberlly. Há também um processo de DNA de uma menina húngara. Até o momento, o casal não se pronunciou sobre os rumores de aumentar a família.