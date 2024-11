Muito além das lambidas: 10 outros jeitos de explorar os mamilos no sexo

Mamilos, uma das áreas mais sensíveis do corpo em mulheres e homens, podem ser alvo de boa dose de excitação durante as preliminares.

Inspire-se nessas sugestões quentíssimas, lembrando que a receptividade às carícias depende de cada pessoa.

Comece com calma, circulando os bicos com a ponta da língua.

A velocidade e a pressão devem variar conforme as reações.

Lamber e assoprar com delicadeza pode causar arrepios deliciosos, tanto na mulher quanto no homem.

Brinquedinhos podem ajudar a deixar a situação ainda mais gostosa.

Brinque com uma pluma

O toque suave da pluma pode se estender pela barriga e descer até a região íntima criando um delicioso caminho do prazer.

Pedrinha de gelo na boca

Pode ser uma surpresa deliciosa, principalmente se você deixar umas gotinhas escorrerem pela pele e depois lamber cada uma bem devagarinho.

Esquentar a boca

Da mesma forma que o gelo, esquentar a boca com alguma bebida quente, como o chá, também pode provocar sensações excitantes.

Sugadas e mordiscadas mais fortes

Uma pitadinha de dor pode ser bem-vinda para algumas pessoas e extremamente broxante para outras. Deixe a pessoa pedir, ou pergunte se ela quer provar.

Uma pegada mais forte

Para quem gosta de sentir um pouco mais de dor: só se tiver autorização, claro, use pregadores de roupas e coloque carinhosamente nos mamilos do par.

Comer ou beber em cima

De leite condensado a champanhe: são muitas as delícias para lambuzar os mamilos.

Use velas comestíveis

Outra boa opção é pingar nos mamilos velas comestíveis, que se transformam em chocolate, por exemplo, e derretem ao entrar em contato com a pele.

Adesivos comestíveis

Para levar o par a dedicar momentos extras à região, vale cobrir os mamilos com adesivos comestíveis ou aplicar a calda de canetas próprias para lambidas, à venda em sex shops.

Cápsulas vibratórias pequenas

Enquanto o homem penetra a parceira, por exemplo, ela pode brincar com o vibrador, daqueles pequenos, nos mamilos (dele ou dela mesma).

Use acessórios diversos

Os mais comuns são os géis de massagem, mas também existem as bombinhas de sucção e enfeites com correntes e pingentes. Mas se vocês estão em um nível além, no sex shop é possível encontrar estimuladores com grampos e efeito vibratório, com velocidade controlada por controle remoto.

Nunca aperte

Jamais aperte os mamilos entre os polegares e indicadores como se estivesse tentando regular o "volume" no botão de um rádio antigo.

Fontes: Fernanda Pauliv, consultora e palestrante de sensualidade, de Curitiba (PR); Tatiana Presser, psicóloga, sexóloga e autora do livro "Vem Transar Comigo" (Ed. Rocco)

*Com matéria publicada em 23/05/2023