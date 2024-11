Mãe dos filhos de Rodrygo critica namorada do jogador por post: 'Sem noção'

Bruna Rotta, namorada do jogador Rodrygo Goes, se desentendeu com a mãe dos dois filhos do atleta, Pamella Costa Souza.

O que aconteceu

Bruna postou um vídeo do astro do Real Madrid com os filhos, Ravy e Rayan, que aparecem sem roupa. A mãe dos gêmeos não gostou da exposição das crianças, que têm apenas 2 anos.

Pamella criticou a atitude nas suas redes sociais. "Aí você pensa: 'Não, a pessoa não pode ser tão sem noção'. Mas sim, ela pode", escreveu ela nos Stories do Instagram nesta quarta-feira (13).

A mãe dos meninos explicou seu incômodo ao comentar em um post de uma outra página da rede social. "Foi direto mesmo! Postar meus filhos sem roupa e fingindo ter boa convivência? É demais!", afirmou.

Com a reação de Pamella, Bruna apagou o post de seu perfil e falou que não teve maldade ao fazer a publicação. "Eu tinha postado um vídeo meu com o meu namorado, eram vários takezinhos. E aí eu postei um take que aparecia ele com os filhos dele. E tipo assim, sabe quando você grava aquele momento e pensa: 'Cara, que momento lindo e genuíno!'", afirmou elas nos stories.

Eu pensei: 'Meu, vou gravar para deixar salvo, porque isso daqui é muito lindo'. Tipo, estava muito fofo! Só que eu não tinha pedido autorização da mãe das crianças para usar a imagem. Bruna Rotta

A namorada de Rodrygo disse entender a indignação de Pamella. "Como mãe, como pai, a gente gosta de prezar pela imagem dos nossos filhos. Está tudo bem se a pessoa não quer que apareça", pontuou.

Bruna também explicou que fez uma nova versão do post. "Então eu refiz o vídeo, cortei aquele take e repostei para vocês verem porque ele está muito fofo. Para vocês não pensarem que aconteceu alguma coisa séria", afirmou.