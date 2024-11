Luciano Camargo transforma casa de show em culto ao gravar DVD gospel

Na noite desta quarta (13), Luciano Camargo, 51, mostrou que o amor que mexe com a sua cabeça e o deixa assim é o de Deus.

Palco de inúmeros eventos, incluindo shows dele com o irmão Zezé, o Qualistage, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, virou um culto de adoração. Cerca de 4.000 pessoas passaram mais de duas horas cantando hinos evangélicos, para a gravação do primeiro DVD gospel do artista, "Unidos pela Fé".

O evento, com início marcado para as 21h30, começou alguns minutos depois, quando, às 21h55, seu produtor surgiu no palco para ensaiar alguns refrões com a plateia.

Ao entrar às 22h05, Luciano foi tomado pela emoção, falando ao público sobre o quanto a noite significava para ele. "É com muito amor que estamos aqui hoje, gravando meu primeiro DVD cantando louvores", declarou ele, convertido ao cristianismo em 2022.

Luciano Camargo durante a gravação de seu DVD gospel, no Rio Imagem: Well Ribeiro/Divulgação

Entre os convidados na plateia, famosos do meio gospel como os cantores Cristina Mel e Álvaro Tito, além de grupos de pastores de diversas igrejas com suas caravanas. Apesar dos mais de 30 anos no sertanejo, não havia parceiros musicais do meio secular, com exceção da dupla César Menotti e Fabiano, com quem Luciano dividiu os microfones durante o show.

Zezé não estava presente. Da família, compareceram o filho Nathan Camargo, a esposa Flávia e suas caçulas, Helena e Isabella.

Luciano Camargo canta com Mattos Nascimento na gravação de seu DVD gospel Imagem: Well Ribeiro/Divulgação

Reforçaram os vocais do álbum os cantores Mattos Nascimento e Maria Marçal, fenômeno adolescente.

Em "Eu Sou Teu", o artista não conteve as lágrimas e pediu desculpas ao público, avisando que não iria repeti-la devido à emoção. Por se tratar de uma gravação, ele precisou voltar em algumas canções.

Luciano foi enfático ao afirmar que todas as honras daquela noite pertenciam a Deus. "Que a Glória e a honra sejam a ti", disse no final. A gravação terminou por volta de 00h53.