Lucas Souza diz que não é bissexual ao abrir o jogo sobre sexualidade

Lucas Souza, 24, abriu o jogo sobre sua sexualidade.

O que aconteceu

O ex-Fazenda surpreendeu ao dizer que não é bissexual. Em entrevista no podcast De Hoje a Oito com Kadu Brandão, ele afirmou se identificar como pansexual, que é a pessoa que se relaciona com os outros sem se importar com o gênero. "Muita gente da comunidade LGBTQIAPN+ começou a me seguir e a me apoiar. Qual era a fala deles: 'Eu acho que foi de extrema importância você falar sobre esse assunto, porque eu acho que você pode ajudar pessoas'. O meu caso teve uma repercussão nacional, então é bom gerar essa discussão, sabe? E pra ver que tem gente que é muito mal resolvida".

O ex-militar explicou sobre a orientação. "No início da minha carta aberta, eu já tinha em vista que as pessoas não sabem o que é pansexualidade. Então, eu usei o termo bissexualidade para ser mais fácil e compreensível para as pessoas. "É pansexualidade. O gênero não interfere no seu gostar, se relacionar com a pessoa. Dando um resumão, é uma pessoa que não tem preconceito com ninguém e em relação a nada".

Por fim, Lucas Souza contou que recebe cantadas de homens e mulheres. "Eu acho que é 50/50. Se você perguntar da minha vida pessoal, está completamente de lado, parada. Se você me perguntar da minha vida, eu não vou ter novidade nenhum", disse ele, que inclusive não beija há alguns meses. "Acho que tem uns dois meses. Tenho que dar uma movimentada, fazer um auê".