Liam Payne recebeu ultimato da namorada dias antes de morrer

Liam Payne teria recebido um ultimato da namorada, Kate Cassidy, dias antes de morrer. Ela teria exigido que ele escolhesse entre ela ou as drogas.

O que aconteceu

Liam teria escolhido as drogas, e por isso ela "saiu daquela situação". O vício do músico estava causando muitos problemas entre o casal e, então, Kate deu um ultimato, relatou uma fonte ao New York Post.

Ele teria tido uma recaída após fazer exames para renovar o visto americano. O visto dele estava inválido em razão do histórico de uso de drogas, e Liam solicitou uma renovação na Argentina, já que pretendia morar nos EUA com Kate. Ele passou por exames de drogas e pela a análise de um psiquiatra e foi aprovado, já que não foram encontrados traços de drogas em seu organismo.

O músico voltou a usar drogas e bebidas alcoólicas pouco depois de ser aprovado nos exames do visto. Ele teria um agendamento na quinta-feira para buscar o visto, mas acabou morrendo na quarta-feira.

Kate havia decidido ir embora da Argentina porque se sentia como uma "refém" ao lado do namorado. Os dois teriam planejado passar apenas cinco dias no país, mas Liam estendeu a estadia para até duas semanas, decisão da qual Kate discordou. "A situação se tornou insalubre para os dois, e ela esperava que ele a seguisse para Miami", disse a fonte.

Morte de Liam Payne

Músico morreu no dia 16 de outubro de 2024, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. A causa da morte foi o impacto do corpo no chão.

Liam sofreu politraumatismo e hemorragia interna e externa, conforme a autópsia. Ele não teve um reflexo de proteção durante a queda, o que fez com que os exames descartassem a hipótese de suicídio.