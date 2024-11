Ex-funcionário processa Kanye West por 'conduta obscena' e antissemitismo

Um ex-funcionário de Kanye West, 47, está processando o rapper após acusá-lo de antissemitismo e de cometer conduta obscena no trabalho.

O que aconteceu

Murphy Aficionado era gerente de projetos para West. O TMZ teve acesso ao processo movido por ele e divulgou nesta quinta-feira (14) os detalhes do que teria acontecido nesse período.

Kanye teria convocado o funcionário para entrar num quarto de hotel logo após ter relações sexuais com Bianca Censori. Aficionado relatou que foi até o patrão e o encontrou sem camisa, ofegante e com os botões da calça abertos, enquanto a modelo estava seminua, cobrindo os seios apenas com as mãos.

O rapper teria feito o gerente de projetos esperar e ouvir um momento íntimo com a então namorada. Segundo Aficionado, Kanye disse: "Espere aqui. Não saia". Ele conta que o músico deixou o cômodo abruptamente e, segundos depois, foi possível ouvir "gemidos altos e som de aplausos", o que sugeria mais uma rodada de relações sexuais.

West teria surgido usando uma camiseta com uma suástica. O rapper teria retornado dez minutos após deixar o cômodo e perguntado: 'Você gosta da minha camisa, não gosta?'. No mesmo dia, Ye teria chamado o ex-advogado de Candace Owens de "espião judeu".

Kanye ainda teria envolvido a ex-mulher, Kim Kardashian. Aficionado revelou que o artista teria exibido fotos nuas da socialite, que é mãe de seus quatro filhos.

Murphy Aficionado detalhou mais uma reunião no hotel dias depois, dessa vez incluindo também um astro da NFL. O ex-funcionário de Kanye contou que encontrou a dupla vestindo apenas toalhas na cintura, enquanto aguardavam para receber massagens.

Pouco depois, o gerente de projetos teve que ouvir mais sons de "gemidos e aplausos". Inicialmente, Kanye estava no quarto com a massagista, depois o jogador de futebol americano entrou e iniciou mais uma sessão de sons sugestivos.

Murphy Aficionado está processando Kanye West por discriminação, por um ambiente de trabalho hostil e retaliação. O ex-funcionário, que foi demitido no ano passado, ainda acusa o cantor de não ter pago seus salários.