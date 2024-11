Juliano quase morre do coração com pedido surpreendente de Beto

No capítulo de sexta-feira (15), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto condena a atitude de Maristela com Beatriz. Bia se revolta contra a avó.

Clarice repreende Maristela. Ulisses alerta Beto sobre o boicote promovido às lojas da Perfumaria Carioca. Orlando comunica a Juliano sobre a queda nas vendas, e o empresário exige que Raimundo reverta o quadro.

Eugênia sofre com a falta de notícias de Guto, e Celeste a consola. Edu comenta com Guto que deseja encontrar um amor. Guto convida Eugênia para sair.

Todos celebram o conserto do telhado do clube e o sucesso da rifa para quitar a dívida com Bia. Beto sugere que Juliano contrate Beatriz como garota-propaganda da Perfumaria Carioca.